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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 09:28
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    • 14.02.2020 09:28

    TC kimlik no ile emeklilik sorgulaması! nedir? 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir?

    son dakika gelişmeleri Google'da çok sık araştırılan bir konu. Bunun yanında EYT siyaset sahnesinde de son dönemin en çok konuşulan gündemleri arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi isim ve hükümet yetkilisi dönem dönem EYT ile ilgili sorulan sorulara yanıt veriyor. Peki ? 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir? emeklilik sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre "normal şartlarda ne zaman emekli olurum?" aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösterir.

    3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir?

    EYT yasası ve TC kimlik no ile SGK emeklilik sorgulama işlemleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda EYT yasası ile birlikte erken emeklilikte gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası siyasi partilerin ve meclis kulislerinde ana gündem konularından birisi EYT yasası olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT'lileri üzecek açıklamalar geldi. EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki EYT nedir? 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir?

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    Haberler Ekonomi TC kimlik no ile SSK SGK emeklilik sorgulaması! EYT nedir? 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir?
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