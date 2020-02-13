EYT yasası ve TC kimlik no ile SGK emeklilik sorgulama işlemleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda EYT yasası ile birlikte erken emeklilikte gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası siyasi partilerin ve meclis kulislerinde ana gündem konularından birisi EYT yasası olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT'lileri üzecek açıklamalar geldi. EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki EYT nedir? 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir?

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