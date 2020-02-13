Bunu yapan erken emekli olabilir! Dikkat kadın ve erkek farklı

SGK erken emeklilik yolları askerlik borçlanması ve doğum borçlanması olarak belirlenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak, erken yaşta emeklilikten faydalanılır. Askerlik borçlanması için kişilerin er veya erbaş olarak askerlik yapmış olmaları gerekir. Kadınlar ise SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır.

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