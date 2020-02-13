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    • 04.03.2020 13:49
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    Bunu yapan erken emekli olabilir! Dikkat kadın ve erkek farklı

    Emekli olma yaşının belirlenmesi için sigortalıların işe ilk giriş yaptıkları tarihler değerlendirilmektedir. 2008 yılından sonra sigorta başlangıcı yapan çalışanlar, emekli olmak için 65 yaşını beklemek zorundadır. Kişilerin malullük ve çocuk durumlarına göre, 61 yaşından sonda emekli olma hakları oluşabilir.

    Bunu yapan erken emekli olabilir! Dikkat kadın ve erkek farklı

    SGK erken emeklilik yolları askerlik borçlanması ve doğum borçlanması olarak belirlenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak, erken yaşta emeklilikten faydalanılır. Askerlik borçlanması için kişilerin er veya erbaş olarak askerlik yapmış olmaları gerekir. Kadınlar ise SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır.

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