Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) gibi ve 65 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımız yaşlılık aylığı alabilirler. 65 yaş aylığı 1 Ocak itibarıyla 672 TL'ye çıkı. Aralık 2019'da 637 TL'ydi. Üç ayda bir yapılan ödeme artık her ay yapılıyor. Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5'inde, 1-6 arası olanlar 6'sında, 2-7 arasında olanlar 7'sinde, 3-8 olanlar 8'inde, 4-9 arası olanlar 9'unda ödeme alır. Emeklilik aylığına hak kazanıldıktan sonra ilk maaş ikametgahın olduğu ilçedeki bir Ziraat Bankası'na yatırılır. Sonraki ödemeler PTT üzerinden yapılır.

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