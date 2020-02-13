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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 09:19
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    • 14.02.2020 09:19

    2022 65 yaş muhtaçlık enflasyon farkı ve maaş zammıyla kaç TL oldu? 65 yaş muhtaçlık maaşı ne kadar?

    65 yaş aylığı 1 Ocak itibarıyla 672 TL'ye çıkı. Aralık 2019'da 637 TL'ydi. Üç ayda bir yapılan ödeme artık her ay yapılıyor. Devlet, 65 yaşını doldurduktan sonra herhangi bir kurumuna bağlı olmayanlara destek sağlıyor. Başvuru kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki ve 'na (kaymakamlık) yapılıyor. Kaç günde sonuçlanır? 1 ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığı için uzun zaman beklemek gibi bir durum söz konusu değil. Emekli olana var mı? Hayır emekliler yararlanamaz.

    Her ay 672 lira! İşte hesaplara yatacağı tarih

    Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) gibi ve 65 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımız yaşlılık aylığı alabilirler. 65 yaş aylığı 1 Ocak itibarıyla 672 TL'ye çıkı. Aralık 2019'da 637 TL'ydi. Üç ayda bir yapılan ödeme artık her ay yapılıyor. Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5'inde, 1-6 arası olanlar 6'sında, 2-7 arasında olanlar 7'sinde, 3-8 olanlar 8'inde, 4-9 arası olanlar 9'unda ödeme alır. Emeklilik aylığına hak kazanıldıktan sonra ilk maaş ikametgahın olduğu ilçedeki bir Ziraat Bankası'na yatırılır. Sonraki ödemeler PTT üzerinden yapılır.

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    Haberler Ekonomi 2022 65 yaş muhtaçlık yaşlılık aylığı enflasyon farkı ve maaş zammıyla kaç TL oldu? 65 yaş muhtaçlık maaşı ne kadar?
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