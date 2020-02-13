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    • 04.03.2020 13:33
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    Memur, çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor

    Çalışan milyonlarca kişi emeklilik ile ilgili hayal kuruyor. Ancak SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu ya da emekli sandığına tabi olarak çalışanlar; emeklilik, sigorta, askerlik, doğum borçlanması gibi birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. 4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir.

    Memur, çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor

    Çalışan milyonlarca kişi emeklilik ile ilgili hayal kuruyor. Ancak SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu ya da emekli sandığına tabi olarak çalışanlar; emeklilik, sigorta, askerlik, doğum borçlanması gibi birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Ne kadar maaş alabileceklerini, ne zaman emekli olacaklarını, iş yeri açtığında ödemesi gereken primleri merak ediyorlar.

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