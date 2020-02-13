Memur, çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor

Çalışan milyonlarca kişi emeklilik ile ilgili hayal kuruyor. Ancak SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu ya da emekli sandığına tabi olarak çalışanlar; emeklilik, sigorta, askerlik, doğum borçlanması gibi birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Ne kadar maaş alabileceklerini, ne zaman emekli olacaklarını, iş yeri açtığında ödemesi gereken primleri merak ediyorlar.
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