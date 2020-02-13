Sanayi Bakanı Varank, yerli otomobille ilgili, "En az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Büyük teveccüh var" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Sanayi Bakanı Varank, yerli otomobille ilgili, "En az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Büyük teveccüh var" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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