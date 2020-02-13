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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 16:54
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    • 13.02.2020 17:11

    Son dakika: Bakan Varank'tan flaş açıklaması

    Son dakika haberine göre , le ilgili, "En az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Büyük teveccüh var" dedi.

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