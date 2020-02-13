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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 16:53
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    • 13.02.2020 17:02

    Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: 60 yıllık hayalin gerçek kahramanı olacaklar

    , "'nin 60 yıllık hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha ’da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu." açıklamasında bulundu.

    Bakan Albayrak: 60 yıllık hayalin gerçek kahramanı olacaklar

    'da eğitimi alarak mezun olan gençler ile ilgili hesabından bir paylaşımda bulundu.

    60 YILLIK NÜKLEER ENERJİ HAYALİNİN GERÇEK KAHRAMANLARI OLACAKLAR
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha Rusya'da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu. Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle, bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


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