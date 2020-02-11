Çoğunlukla havale işlemleri için bankalar kendi müşterileri oldukları için herhangi bir havale ücreti talep etmemektedir. Ancak hesap özelliklerine ve havale miktarlarına göre değişiklik gösterebilir. EFT ise başka bir banka hesabına para transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesinden dolayı çoğunlukla ücretli olarak yapılmaktadır. Günümüzde havale ve EFT ücreti almayan bankalar arasında ilk sırada yer almaktadır. Çoğu bankanın dijital bankacılık hizmetlerine başlamasının ardından birçok açıdan vatandaşlar için bankacılık masrafları düşürülmüştür.

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