12 Şubat Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz. Vatandaşların en fazla kredi aldığı banka ise Ziraat Bankası oluyor. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası kredi faiz oranları anlık olarak değişebiliyor.

Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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