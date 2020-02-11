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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 09:02
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    • 12.02.2020 09:02

    konut, taşıt ve ! Ziraat sı kredi alma şartları hesaplama 12 Şubat !

    12 Şubat konut, taşıt ve ne oldu? Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak, taşıt ya da konut almak için ların güncel kredi kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar aynı zamanda bankalar arasındaki indirim yarışında son durumun ne olduğunu da merak ediyor. Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a düşürdü. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu.

    Kredi indirimi! Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi

    12 Şubat Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz. Vatandaşların en fazla kredi aldığı banka ise Ziraat Bankası oluyor. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası kredi faiz oranları anlık olarak değişebiliyor.
    Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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    HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları! Ziraat Bankası kredi alma şartları hesaplama 12 Şubat kredi indirimi!
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