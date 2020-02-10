Bankalar bu haftaya faiz depremi ile başladı. Bu bağlamda bankalar vadeli mevduat hesabı faizlerini indirdi. Bu bağlamda 2020 yılında

mevduat faiz oranlarında yaşanan düşüş arttı. 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile çok sayıda banka faiz indirdi. Vadeli mevduat hesabı, belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. İşte 32 günlük vadeli hesap mevduat oranları takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ