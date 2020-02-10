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  • 11.02.2020 09:12
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 09:12

32 günlük vadeli hesap mevduat oranları! Pazartesi depremi ler çakıldı: 2020 Ziraat, İş sı, Garanti Bankası, Halkbank, TEB

2020 yılında kamu ve özel mevduat oranları düştü! Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32 günlük vadeli hesap faiz oranları çakıldı. En yüksek mevduat faiz oranları %12,25'i geçemezken , , Vakıfbank ve vadeli hesap faiz oranları kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir. Yeni mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük oranları hesaplama ayrıntıları haberimizde…

Bankalarda Pazartesi depremi faizler çakıldı!

Bankalar bu haftaya faiz depremi ile başladı. Bu bağlamda bankalar vadeli mevduat hesabı faizlerini indirdi. Bu bağlamda 2020 yılında
mevduat faiz oranlarında yaşanan düşüş arttı. 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile çok sayıda banka faiz indirdi. Vadeli mevduat hesabı, belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. İşte 32 günlük vadeli hesap mevduat oranları takvim.com.tr'de

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