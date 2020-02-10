Özel ve kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Kredilerin düşmesi sonucu asgari ücretle çalışan vatandaşlarda kredi imkanlarından yararlanmak istiyor. QNB Finansbank, CEBTETEB, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Yapı Kredi bankaları asgari ücretliye kredi veriyor. Asgari ücret yeni yılda 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya yükselmişti. Bu gelişmenin üzerine bankalar da asgari ücretli müşterilerinin kullanabilecekleri en yüksek kredi tutarını belirledi. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. Asgari ücretli kaç TL kredi alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de sizler için derledik.

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