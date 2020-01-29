İŞKUR personel alımları devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca TYP kapsamında süreli ve süresiz iş ilanları da mevcut. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım iş arama ve başvuru yapma... Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

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