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  • 29.01.2020 10:27
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 10:29

, ortaokul ve lise mezunu için açıklandı! İşte üzerinden başvuru şartları

personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; nı görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız “iskur.gov.tr” adresindeki “İnternet Şubesi” ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR personel alımı ilanlarının Şubat ayında yayımlanması bekleniyor. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar takvim.com.tr'de olacak. İşte İŞKUR personel alım başvuru şartları...

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu için iş ilanları açıklandı!

İŞKUR personel alımları devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca TYP kapsamında süreli ve süresiz iş ilanları da mevcut. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım iş arama ve başvuru yapma... Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

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