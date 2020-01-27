Ziraat Bankası 100 Bin TL Faizsiz Hayvancılık Kredisi Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası faizsiz çiftçi kredisi için şartlar nelerdir? 2020 yılında verilen faizsiz hayvancılık kredileri Ziraat Bankası üzerinden nasıl alınır? Ziraat Bankası aracılığı ile Tarım ve Orman bakanlığından alınacak desteklerle 100.000 TL'ye kadar faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredilerde 30.000 TL hibe geriye kalan 70.000 TL ise faizsiz olarak verilecektir. Şartlara uygun olan müşteriler kamu bankası olan Ziraat Bankası'na giderek başvurularını yapabilirler.

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