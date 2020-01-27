Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.01.2020 16:46
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 16:49

100 bin TL faizsiz hayvancılık kredisi başvuru şartları nedir?

ve hayvancılığa kredi dopingi 2020 yılında tam gaz devam edecek. Bu bağlamda öncülük eden ise olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası faizsiz hayvancılık kredisi verecek. Ziraat Bankası üzerinden verilen bu kredilerde bazı şartlara uygun müşteri olmanız durumunda krediyi alabiliyorsunuz. Öncelikle kredi kullanan kişilerin belgesi olması gerekiyor. ÇKS belgesi olmayan ve banka sicili kötü olan müşterilerin kredileri onay almayacaktır. Peki Ziraat Bankası 100 bin TL başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası faizsiz çiftçi kredisi için şartlar nelerdir?

100 bin TL faizsiz hayvancılık kredisi başvuru şartları nedir?

Ziraat Bankası 100 Bin TL Faizsiz Hayvancılık Kredisi Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası faizsiz çiftçi kredisi için şartlar nelerdir? 2020 yılında verilen faizsiz hayvancılık kredileri Ziraat Bankası üzerinden nasıl alınır? Ziraat Bankası aracılığı ile Tarım ve Orman bakanlığından alınacak desteklerle 100.000 TL'ye kadar faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredilerde 30.000 TL hibe geriye kalan 70.000 TL ise faizsiz olarak verilecektir. Şartlara uygun olan müşteriler kamu bankası olan Ziraat Bankası'na giderek başvurularını yapabilirler.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri100 bin TL faizsiz hayvancılık kredisi başvuru şartları nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri