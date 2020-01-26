120 Ay, 180 Aylık 24 Ay, 36 Ay, 60 Ay kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde hem Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank faiz oranlarını verdik hem de hesaplama yaptık. Bankaların en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları %1 civarında kümelendi. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı %0,98 oldu. Halkbank'ın ardından en uygun araç kredisi veren bankalar listesinde Vakıfbank yer alıyor. Bankaların konut kredisi faizlerinde 0.79 oranı görüldü! Sıfır konut alımlarında geçerli olan 0.79 konut kredisi faizi ile en uygun konut kredisi ürünü avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bu bağlamda 19 Ocak 2020 24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 Aylık Vakıfbank ve Halkbank banka faiz oranları sayfamızda.

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