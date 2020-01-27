Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.01.2020 16:47
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 17:20

100 bin personel alımı için tarih netleşti mi? Alımlar ne zaman? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?

her yıl yayımladığı binlerce ilanla istihdama büyük katkı sunuyor. Yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR kendi alanında iş arayan vatandaşlar için yeni ilanlar duyurmaya devam edecek. Duyurulan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılacak. Kurum bu yıl içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda olmak üzere 100 bin personel alımı için hazırlıklara başladı. Peki, ne zaman yapılacak? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte detaylar...

İŞKUR 100 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Yeni yılda İŞKUR aracılığıyla 100 bine yakın personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanlarla her yıl binlerce kişiye iş bulurken kurum tarafından istihdama da büyük katkı sunuyor. Yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR üzerinden 100 bine yakın personel alımı hazırlığı yapılıyor. Bu alımların dışında son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden yüzlerce alanda işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI İLANLARI DUYURULDU MU?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) yeni işçi alımı ilanları henüz yayınlanmadı. Kurum tarafından ilanlar yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

İŞKUR TYP İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR 100 bin personel alımı için tarih netleşti mi? Alımlar ne zaman? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri