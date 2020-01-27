İŞKUR 100 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Yeni yılda İŞKUR aracılığıyla 100 bine yakın personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanlarla her yıl binlerce kişiye iş bulurken kurum tarafından istihdama da büyük katkı sunuyor. Yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR üzerinden 100 bine yakın personel alımı hazırlığı yapılıyor. Bu alımların dışında son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden yüzlerce alanda işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI İLANLARI DUYURULDU MU?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) yeni işçi alımı ilanları henüz yayınlanmadı. Kurum tarafından ilanlar yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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