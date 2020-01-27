Türkiye'de milyonlarca kişi cep telefonu kullanıyor. Bu bağlamda aynı zamanda cep telefonlarına yüklediğimiz uygulamalarda büyük tehlike arz ediyor. Özellikle Google play uygulamaları en büyük tehlikeyi oluşturan uygulamaları barındırıyor. Ücretsiz olarak indirdiğimiz uygulamalar korkunç bedeller telefon hattınızdan tahsil edilmesini sağlıyor. Uzmanlar akıllı telefonlara indirilen uygulamalar için vatandaşları uyarırken özellikle ücretsiz kullanım verdiklerini vaad eden uygulamalardan uzak durulması konusunda uyarılarda bulundular.

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