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  • 28.01.2020 09:20
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:20

nızı boşaltıyor! Eğer cep telefonunuzda bu uygulama varsa anında silin!

Cep telefonu kullanıcıları için kullanılan uygulamalar oldukça önemli ve vazgeçilmez arasında yer almaktadır. Hepimiz uygulama marketlerden ücretsiz bir çok uygulamayı indirerek kullanıyoruz. Nakit kullanım araçlarından en sık ve çok kullanılanı dır. Alışverişleriniz sonucunda limitlerinizin el verdiği oranda ödemelerinizi kredi kartlarıyla yapabilirsiniz. Fakat cep telefonu uygulaması alırken kredi kartı bilgilerini çok dikkatli bir şekilde vermenizde yarar vardır.

Cep telefonunuzda varsa silin! Kredi kartınızı boşaltıyor

Türkiye'de milyonlarca kişi cep telefonu kullanıyor. Bu bağlamda aynı zamanda cep telefonlarına yüklediğimiz uygulamalarda büyük tehlike arz ediyor. Özellikle Google play uygulamaları en büyük tehlikeyi oluşturan uygulamaları barındırıyor. Ücretsiz olarak indirdiğimiz uygulamalar korkunç bedeller telefon hattınızdan tahsil edilmesini sağlıyor. Uzmanlar akıllı telefonlara indirilen uygulamalar için vatandaşları uyarırken özellikle ücretsiz kullanım verdiklerini vaad eden uygulamalardan uzak durulması konusunda uyarılarda bulundular.

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