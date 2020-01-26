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Emekliye 355 TL intibak mı! SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zammı sonrası ne kadar olacak?

Milyonların gözü intibakta. Memur emeklileri, maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödemeyle giderilmesini istiyor. Yaklaşık 5 milyon ve Bağ-Kur’lu ise 355 liraya varan bekliyor. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı? Emeklinin intibak zammıyla ilgili detaylar haberimizde...




Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.

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