Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
- Ekonomi
- 26.01.2020
- Gazete
Emekliye 355 TL intibak zammı! SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zammı sonrası ne kadar olacak?
Milyonların gözü intibakta. Memur emeklileri, maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödemeyle giderilmesini istiyor. Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur’lu ise 355 liraya varan zam bekliyor. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı? Emeklinin intibak zammıyla ilgili detaylar haberimizde...
Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.