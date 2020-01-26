Altın fiyatı 27 Ocak son dakika ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından her gün merak ediliyor. Bu bağlamda canlı altın fiyatlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Gram altın, bu sabah 296, 7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 484 lira, yarım altın 969 lira, Cumhuriyet altını ise 1.993 liradan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 485,00 lira, Cumhuriyet altını 1.987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan işlem görmüştü.

Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ocak canlı altın fiyatları...

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