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  • 27.01.2020 08:57
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 08:57

Bugün canlı altın fiyatları! 22 ayar , bilezik gramı, çeyrek, tam fiyatı! Altın fiyatı 27 Ocak ...

Altın fiyatlarında yükseliş yeniden başladı. Coronavirüsü endişesinin azalmasıyla düşüşe geçen ve dünkü kapanışta 298,50 liradan işlem gören , 27 Ocak'a 300,36 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte serbest piyasada canlı altın fiyatları.. Türkiye'de olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ocak canlı altın fiyatları...

Altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar

Altın fiyatı 27 Ocak son dakika ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından her gün merak ediliyor. Bu bağlamda canlı altın fiyatlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Gram altın, bu sabah 296, 7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 484 lira, yarım altın 969 lira, Cumhuriyet altını ise 1.993 liradan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 485,00 lira, Cumhuriyet altını 1.987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan işlem görmüştü.
Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ocak canlı altın fiyatları...

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HaberlerEkonomi HaberleriBugün canlı altın fiyatları! 22 ayar altın fiyatı, bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı! Altın fiyatı 27 Ocak son dakika...
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