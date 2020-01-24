Memurlara, emeklilere ve tüm işçilere topu para iadesi! O paralar geri ödenecek. Memurlar, emekliler ve tüm işçiler topu para iadesi yapılacak. Peki hangi paralar geri ödenecek. SGK duyurduğu geri ödeme bilgileri sizlerle. Hangi paralar geri ödeniyor. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar ödenen primleri SGK'dan toplu olarak geri alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu prim ödemesi talep edecek vatandaşların SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. SGK bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. O yüzden mutlaka dilekçe ile başvuruluyor

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