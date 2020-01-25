Banka promosyonu uygulaması 3 yılı doldurmaya hazırlanırken, emeklileri de ikinci promosyon heyecanı sardı. Emeklilerin büyük bölümü Şubat sonundan itibaren ikinci kez ödeme alacak. Promosyonla ilgili pek çok soru geliyor. İşte sorularınızın yanıtları:
- Ekonomi
- 25.01.2020
- Gazete
Emekliye yeni promosyon! Emekliler ne yapacak, nasıl başvuracak? Promosyon tutarı ne kadar olacak?
Banka promosyonu uygulaması 3 yılı doldurmaya hazırlanırken, emeklileri de ikinci promosyon heyecanı sardı. Milyonlarca emeklinin promosyonu için yarış kızıştı. Emekliler ne yapacak, nasıl başvuracak? Promosyon tutarı artacak mı? Emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar haberimizde...
Banka promosyonu uygulaması 3 yılı doldurmaya hazırlanırken, emeklileri de ikinci promosyon heyecanı sardı. Emeklilerin büyük bölümü Şubat sonundan itibaren ikinci kez ödeme alacak. Promosyonla ilgili pek çok soru geliyor. İşte sorularınızın yanıtları:
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