promosyonu uygulaması 3 yılı doldurmaya hazırlanırken, emeklileri de ikinci promosyon heyecanı sardı. Emeklilerin büyük bölümü Şubat sonundan itibaren ikinci kez ödeme alacak. Promosyonla ilgili pek çok soru geliyor. İşte sorularınızın yanıtları: