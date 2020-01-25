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ye yeni ! Emekliler ne yapacak, nasıl başvuracak? Promosyon tutarı ne kadar olacak?

Banka u uygulaması 3 yılı doldurmaya hazırlanırken, leri de ikinci promosyon heyecanı sardı. Milyonlarca emeklinin promosyonu için yarış kızıştı. Emekliler ne yapacak, nasıl başvuracak? Promosyon tutarı artacak mı? larıyla ilgili detaylar haberimizde...



Banka promosyonu uygulaması 3 yılı doldurmaya hazırlanırken, emeklileri de ikinci promosyon heyecanı sardı. Emeklilerin büyük bölümü Şubat sonundan itibaren ikinci kez ödeme alacak. Promosyonla ilgili pek çok soru geliyor. İşte sorularınızın yanıtları:

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