Ev hanımları emekli olma şartları nelerdir? Günümüzde milyonlarca vatandaş çalışma hayatını sürdürüyor ve emekli olmak için gün saymaya devam ediyor. Kadınların çalışma hayatına katılması için teşvikler sunulurken günümüzde binlerce kadın üretim ekonomisine katkı vermek için farklı meslek gruplarında görev alıyor. Aynı zamanda binlerce kadın evden yaptığı işlerle ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Ev hanımlarının en büyük isteği ise prim günlerini tamamlayıp emekli olabilmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tasarı hayata geçmesi durumunda ev hanımlarına belirlenen şartlarda emekli olma imkanı tanınacak.

BORÇLANARAK EMEKLİLİK GELİYOR

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM'ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.