Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. SSK emeklilerine yeni aylıklarının ödemesi sürerken, Bağ-Kur emeklileri de hafta sonundan itibaren hesaplarında görecek.
- Ekonomi
- 24.01.2020
- Gazete
Emekliye zam farkı | Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. SSK emeklilerine yeni aylıklarının ödemesi sürerken, memur emeklilerine zam farkı yatırıldı. Bağ-Kur emeklilerine de zamlı maaş ödemeleri başlıyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar haberimizde...
Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. SSK emeklilerine yeni aylıklarının ödemesi sürerken, Bağ-Kur emeklileri de hafta sonundan itibaren hesaplarında görecek.
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