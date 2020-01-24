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  • 24.01.2020 18:07
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 18:10

Emekliye bayram ikramiyesi mı var mı? İşte son açıklama

Bayram ikramiyesiyle ilgili gelişmeler milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda SSK ve Bağkur emekli maaşı ikramiye oranlarına yapılacak mı? Sorusu hakkında cevap aranıyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, özellikle enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor. Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek. Konuya ilişkin gelişmeler ve zam durumu ise haberin devamında yer almaktadır. İlgili bayram ikramiyesi ödemesi maaş katsayısındaki artışlardan veya TÜFE oranlarındaki artışlardan etkilenmemektedir.

2020 yılı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

2020 yılı itibari ile emekli,dul ve yetimler için verilen bayram ikramiyesinde son gelişmeler nelerdir ? Bayram ikramiyesine zam geldi mi ? Haberin detayları sitemizdedir. 2020 bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğu şimdiden merak konusu oldu. Emekli, dul ve yetim olmak üzere birçok vatandaşın yararlandığı bayram ikramiye ödemelerinin 2020 yılında ne kadar olacağı tartışılmaktaydı. Emeklilerin yanı sıra 12 Milyondan fazla kişiye yapılacak ödemelerde yetim, dul ve emekli vatandaşlara ödenecek olan ikramiyelerde SGK'dan emekli, yaşlılık, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri, ölü geliri alan vatandaşlar da bu ödemeden yararlanmaktadır.

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