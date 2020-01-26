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  • 26.01.2020 18:48
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 18:50

Faizler düşüyor! İşte 120 ay, , , kredi faiz oranı hesaplama

120 Ay, , , kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde hem , Vakıfbank ve faiz oranlarını verdik hem de hesaplama yaptık. Bankaların en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları %1 civarında kümelendi. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı %0,98 oldu. Halkbank'ın ardından en uygun araç kredisi veren bankalar listesinde Vakıfbank yer alıyor. Bankaların konut kredisi faizlerinde 0.79 oranı görüldü! Sıfır konut alımlarında geçerli olan 0.79 konut kredisi faizi ile en uygun konut kredisi ürünü avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bu bağlamda 19 Ocak 2020 24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 Aylık Vakıfbank ve Halkbank banka faiz oranları sayfamızda.

120 Ay, 180 Aylık 24 Ay, 36 Ay, 60 Ay kredi faiz oranı hesaplama

24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 Aylık Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank banka faiz oranları merak ediliyor. Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarını düşürdü mü? Özel bankalarda faiz oranları ne durumda? Acil nakit ihtiyacı için bankaların kapısını çalan vatandaşlara sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bankaların ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı indirim kampanyaları vatandaşları sevindiriyor. En uygun kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.

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