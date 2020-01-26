27 Ocak tarihi başlangıcı ile Finansbank, Şekerbank, ICBC Bank, Denizbank ve Yap kredi güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Bu bağlamda en uygun kredi faiz oranı 0.49 olarak görülüyor. En uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren banka ve hesaplama 2020 bilgileri her geçen gün değişiyor. Finansbank, Denizbank, Yap kredi ICBC Bank ING ve Şekerbank taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kredisiyle ilgili bankalar tarafından yapılan art arda açıklamalardan sonra konut en uygun konut kredisini ve faiz oranlarını yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve listelenmeye başlamıştır. Detaylar takvim.com.tr'de

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