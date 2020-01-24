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  • 24.01.2020 17:46
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 17:47

haftayı nasıl kapattı? Canlı dolar ve alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları

Piyasaların son işlem gününde ve daki güncel durum piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 5,90 seviyelerinde işlem gördü. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'de yayılan virüse ilişkin tedirginliğin devam ettiğini belirterek, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti. İşte 24 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

24 Ocak Cuma günü haftanın son işlem gününde dolar ve euro güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dün en düşük 5,9028, en yüksek 5,9463 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,9360'tan tamamladı. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95 geçilmediği sürece dar banttaki dalgalı seyrin devam edebileceğini dile getiren analistler, 5,9130'un destek konumunda olduğunu bildirdi. İşte haftanın son işlem gününde güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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