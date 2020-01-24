24 Ocak Cuma günü haftanın son işlem gününde dolar ve euro güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dün en düşük 5,9028, en yüksek 5,9463 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,9360'tan tamamladı. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95 geçilmediği sürece dar banttaki dalgalı seyrin devam edebileceğini dile getiren analistler, 5,9130'un destek konumunda olduğunu bildirdi. İşte haftanın son işlem gününde güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?