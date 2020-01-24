SSK SGK ve Bağkur emeklileri için müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, şu anda çalışanlara emekli olduklarında bağlanacak maaş yükselecek. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi.

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