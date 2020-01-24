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  • 24.01.2020 10:00
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 10:01

Milyonlar bekliyor! ve Bağkur emekli maaşı sonrası ne kadar olacak? Emeklilere intibak paketi müjdesi

Milyonlarca emekli intibak yasası hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda yeni gelişmelerde yaşandı. Emekliler için intibak talebi Başkan Erdoğan'a iletildi. Genel Başkanı Kazım Ergün ''bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. , prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı? Detaylar takvim.com.tr'de

SSK SGK ve Bağkur emeklileri için müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, şu anda çalışanlara emekli olduklarında bağlanacak maaş yükselecek. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi.

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