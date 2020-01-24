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  • 24.01.2020 10:38
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 10:32

Kadınlar 38 erkekler 43 yaşında emekli olabilir mi? yasası çıktı mı?

Emeklilik primini tamamlayıp emekli olmayı bekleyen 2.3 milyon vatandaşın emekli olmasını sağlayacak yasa teklifinin Meclis’te yeniden gündeme geleceği iddia edildi. Yasa kabul edilirse, 1999’dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için vatandaşlar talep etti.

Kadınlar 38 erkekler 43 yaşında emekli olabilecek mi?

Emeklilik yaşının yükseltildiği ülkemizde vatandaşlar yeni emeklilik yaşını hem erkekler hem de kadınlar için yüksek buluyor. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sigortası Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyor.

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