Emeklilik yaşının yükseltildiği ülkemizde vatandaşlar yeni emeklilik yaşını hem erkekler hem de kadınlar için yüksek buluyor. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sigortası Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyor.

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