BİM pek çok ilde yüzlerce kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapacak! İşte İŞKUR BİM güncel işçi ilanları BİM Marketler Zinciri tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla her ay yüzlerce personel alımı yapılıyor. Bu kapsamda özellikle iş arayışında olan vatandaşlar güncel işçi alımlarını takip ederken BİM ilanlarını da merak ediyor. BİM, İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanlarla işçi alımı yapıyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'e yüzlerce kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapılacak. Ayrıca BİM'in internet sitesi üzerinden genel başvuru formu da yer alıyor. İşte başvuruya dair merak edilen detaylar ve yayımlanan son ilanlar...

Haberler Ekonomi Haberleri BİM pek çok ilde yüzlerce kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapacak! İşte İŞKUR BİM güncel işçi ilanları