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  • 24.01.2020 18:24
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 18:30

BİM pek çok ilde yüzlerce kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapacak! İşte İŞKUR BİM güncel işçi ilanları

BİM Marketler Zinciri tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla her ay yüzlerce personel alımı yapılıyor. Bu kapsamda özellikle iş arayışında olan vatandaşlar güncel işçi alımlarını takip ederken BİM ilanlarını da merak ediyor. BİM, İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanlarla işçi alımı yapıyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'e yüzlerce kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapılacak. Ayrıca BİM'in internet sitesi üzerinden genel başvuru formu da yer alıyor. İşte başvuruya dair merak edilen detaylar ve yayımlanan son ilanlar...

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'e belirli tarihler aralığında duyurulan ilanlarla personel alımları yapılıyor. İŞKUR üzerinden son olarak BİM'de görevlendirmek üzere kasiyer ve reyon görevlisi ilanları yayımlandı. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e hangi illerde alım yapılacağı İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların ardından belli oldu. Yayımlanan ilanların ardından adaylar için başvuru hakkında detaylara da yer verildi. İşte merak edilen detaylar...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM 300 KASİYER ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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