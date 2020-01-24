BİM pek çok ilde yüzlerce kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapacak! İşte İŞKUR BİM güncel işçi ilanları

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'e belirli tarihler aralığında duyurulan ilanlarla personel alımları yapılıyor. İŞKUR üzerinden son olarak BİM'de görevlendirmek üzere kasiyer ve reyon görevlisi ilanları yayımlandı. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e hangi illerde alım yapılacağı İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların ardından belli oldu. Yayımlanan ilanların ardından adaylar için başvuru hakkında detaylara da yer verildi. İşte merak edilen detaylar...
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
BİM 300 KASİYER ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.