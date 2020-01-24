Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Sık sık internetten emekli maaş hesaplaması yapan vatandaşlar rahat bir yaşam geçirmek için ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. İşte emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun detaylı yanıtı. SGK prim sorgulamada, 4A SGK hizmet dökümü yani SSK hizmet dökümü ya da sigorta sorgulama ile aynı işlemleri yapmanız gerekmektedir. Yani, SSK hizmet dökümünde olduğu gibi, prim sorgulamada da E-Devlet ve E-SGM ekranı olmak üzere işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama takvimi detayları

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