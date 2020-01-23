İŞKUR işçi alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda fabrikalara İŞKUR üzerinden işçi alımı yapılacak. Sayfamızda bu fabrikaları verdik. Karaman'da bulunan 6 fabrika Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden bisküvi fabrikalarında çalışacak deneyimli bisküvi ustası personel alınacağı aktarıldı. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

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