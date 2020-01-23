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  • 23.01.2020 17:20
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 17:20

Fabrikalar için aracılığı ile en az ilköğretim mezunu işçi alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR fabrika iş başvuruları

Türkiye İş Kurumu () üzerinden 6 fabrika tarafından deneyimli yüksek maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı. En az ilköğretim mezunu deneyimli adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. İŞKUR fabrika işçisi personel alım ilanı detayları haberimizde... Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. İşte İŞKUR fabrika iş başvuruları

İŞKUR işçi alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda fabrikalara İŞKUR üzerinden işçi alımı yapılacak. Sayfamızda bu fabrikaları verdik. Karaman'da bulunan 6 fabrika Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden bisküvi fabrikalarında çalışacak deneyimli bisküvi ustası personel alınacağı aktarıldı. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

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