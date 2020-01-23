2020 yılında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Bu bağlamda uzman erbaş, astsubay, asker, polis, bekçi, PTT, nüfus ve sağlık personeli hemşire alımı yapılacak. 2020 yılında öğretmen, hemşire, doktor, polis, bekçi, diyanet personeli, memur, sözleşmeli personel, PTT personeli alımı yapılacak. İlk aşamada 60 bin , kalan aylarda ise alım sayısı daha da arttırılacak. En fazla kamuya personel MSB tarafından yapılacak.2020 yılında MSB 'ye 20 binden fazla subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı yapılacak. İşte uzman erbaş-astsubay-asker-polis-bekçi-PTT-nüfus ve sağlık personeli alımı başvuru şartları...

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