Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 24.01.2020 09:08
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:08

Asker, , , EGM, , ve ... 2020'de kamuya 84 bin 250 personel alımı yapılacak!

, EGM, , , Jandarma, , , Şeker Fabrikaları ve diğer kamu kurumlarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından 84 bin 250 personel memur asker ve alımı yapılacak. Müjdenin detayları haberimizde. Bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin tümüne i denir.

Kamuya 84 bin 250 personel alımı yapılacak! Asker, polis ve bekçi...

2020 yılında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Bu bağlamda uzman erbaş, astsubay, asker, polis, bekçi, PTT, nüfus ve sağlık personeli hemşire alımı yapılacak. 2020 yılında öğretmen, hemşire, doktor, polis, bekçi, diyanet personeli, memur, sözleşmeli personel, PTT personeli alımı yapılacak. İlk aşamada 60 bin , kalan aylarda ise alım sayısı daha da arttırılacak. En fazla kamuya personel MSB tarafından yapılacak.2020 yılında MSB 'ye 20 binden fazla subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı yapılacak. İşte uzman erbaş-astsubay-asker-polis-bekçi-PTT-nüfus ve sağlık personeli alımı başvuru şartları...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriAsker, MSB, polis, EGM, bekçi, sağlık personeli ve PTT... 2020'de kamuya 84 bin 250 personel alımı yapılacak!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri