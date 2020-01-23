İŞKUR ve DPB 2020 Ocak ayı KPSS'li ve KPSS'siz personel memur alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Kamu kurumu ve belediye olmak üzere en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapacak! Peki hangi kamu kurumları Ocak 2020'de KPSS'li ve KPSS'siz olarak personel alımı yapacak? Haber içeriğinde hangi kamu kurumlarının personel alımı yapacağına dair bir liste verilmiş olup, son başvuru tarihleri belirtilmiştir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.