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  • 24.01.2020 09:05
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:05

2020 yılı ! İŞKUR başvuru şartları nedir? İŞKUR'a yoğun ilgi!

Bir çok vatandaşa iş imkanı sağlayan temizlik personel alımı yapılacağına dair ilanlara resmi sitede sık sık yer veriyor. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Temizlik Personeli istihdamı için başvuru yapan adaylar İŞKUR şubelerinden ya da online olarak müracaat edebileceklerdir. İŞKUR tarafından düzenlenen dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler,

Yoğun ilgi! 2020 İŞKUR TYP başvurusu başladı mı?

İŞKUR tarafından organize edilen TYP başvuruları iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda
TYP kapsamında istihdam edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. En fazla 9 ay süren ve haftalık 45 saat iş süresi olan İŞKUR TYP personel alım ilanlarında adaylar merakla 2020 İŞKUR TYP başvuru ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

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