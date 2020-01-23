İŞKUR tarafından organize edilen TYP başvuruları iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda
TYP kapsamında istihdam edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. En fazla 9 ay süren ve haftalık 45 saat iş süresi olan İŞKUR TYP personel alım ilanlarında adaylar merakla 2020 İŞKUR TYP başvuru ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
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