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  • 24.01.2020 09:15
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:15

Yeni bekçi alım başvuru şartları değişti! ve 2020 yılı yeni bekçi alımı açıklaması!

2020 yılı bekçi alımı için açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası gelen açıklamada, yeni bekçi alımının, mevzuat çalışmaları sonrası olacağına yer verildi. 2020 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımlarına ilişkin yapılacak olan açıklama on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 2019 yılı 8 bin 242 bekçi alımı sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2020 bekçi alımlarına çevrildi. Bu kapsamda duyuruları bekleyen adaylar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

EGM ve İŞKUR'dan 2020 yılı yeni bekçi alımı açıklaması!

2020 yılında EGM ve İŞKUR üzerinden bekçi alımları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu anlamda yeni dönem bekçi alımı için yüz binden fazla adayın meraklı bekleyişi başladı. 2019 yılı 8 bin 242 bekçi alımında başvuru sonuçlarının açıklanması ve adayların sağlık raporu için hastaneye sevk edilmesinin ardından yeni dönem bekçi alımı için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mevzuatı üzerinde görüşmeler yapılıyor. Yapılacak değişiklikler , eklenecek yeni maddeler sonrası bekçilik mevzuatı Resmi Gazete 'de yayımlanacak. İşte yeni bekçi alım başvuru şartları ve detaylar

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