2020 yılında EGM ve İŞKUR üzerinden bekçi alımları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu anlamda yeni dönem bekçi alımı için yüz binden fazla adayın meraklı bekleyişi başladı. 2019 yılı 8 bin 242 bekçi alımında başvuru sonuçlarının açıklanması ve adayların sağlık raporu için hastaneye sevk edilmesinin ardından yeni dönem bekçi alımı için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mevzuatı üzerinde görüşmeler yapılıyor. Yapılacak değişiklikler , eklenecek yeni maddeler sonrası bekçilik mevzuatı Resmi Gazete 'de yayımlanacak. İşte yeni bekçi alım başvuru şartları ve detaylar

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