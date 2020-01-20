2020 yılı ile birlikte faizler düşmeye devam ediyor. Faizlerin düşmesi ile beraber bankalarda konut kredisi faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Son olarak ING bank konut kredisi faiz oranlarını 0,94'e düşürmüştü. Bu bağlamda konut kredisi faiz oranları rekabetinde müşterilerine en uygun kredi seçenekleri sunan bankalar öne çıkmayı başarıyor. Türkiye bankacılık sektöründe kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank faiz indirimleriyle yine vatandaşların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. İşte 21 Ocak 2020 konut kredisi faiz oranları ve en uygun konut kredisi veren bankalar takvim.com.tr'de

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