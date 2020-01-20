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  • 21.01.2020 10:07
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:07

En uygun konut kredisi veren hangisi oldu? 21 Ocak 2020 konut kredisi oranları! İşte banka banka liste

21 Ocak 2020 konut kredisi oranları ve en uygun konut kredisi veren lar oldukça merak ediliyor. Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi faiz indirimlerine özel ve katılım bankalarının da katılmasıyla birlikte 2020 yılı başında çok sayıda banka indirim kampanyalarıyla gündeme geldi. İşte 2020'de lar... 20 ayı itibarıyla bankaların konut kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu bankaları olarak faaliyetlerini sürdüren , Vakıfbank ve 'ın ortaklaşa başlattığı konut kredisi kampanyasında uygulanan faiz oranları yüzde 0,79 olarak belirlenmişti. Şimdi vatandaşlar yüzde 0.78 faiz oranlı konut kredisi kampanyalarına gözünü dikti.

En uygun konut kredisi veren banka hangisi oldu?

2020 yılı ile birlikte faizler düşmeye devam ediyor. Faizlerin düşmesi ile beraber bankalarda konut kredisi faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Son olarak ING bank konut kredisi faiz oranlarını 0,94'e düşürmüştü. Bu bağlamda konut kredisi faiz oranları rekabetinde müşterilerine en uygun kredi seçenekleri sunan bankalar öne çıkmayı başarıyor. Türkiye bankacılık sektöründe kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank faiz indirimleriyle yine vatandaşların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. İşte 21 Ocak 2020 konut kredisi faiz oranları ve en uygun konut kredisi veren bankalar takvim.com.tr'de

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