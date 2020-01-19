0.78 ve 0.79 faiz indirimi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda asgari ücretli çalışan milyonlarca vatandaş ne kadar kredi çekebileceklerini araştırıyor. Asgari ücret yeni yılda 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya yükselmişti. Bu gelişmenin üzerine bankalar da asgari ücretli müşterilerinin kullanabilecekleri en yüksek kredi tutarını belirledi. Haberimizde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranlarını sizler için derledik. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr'de okuyabilirsiniz. Peki asgari ücretliler ne kadar kredi alabilir? Asgari ücretlilere hangi bankalar kredi veriyor? İşte tüm detaylar

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