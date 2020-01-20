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  • 21.01.2020 10:08
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:08

Muhtaçlık, besin, yakacak ve barınma yardım ödemesi nasıl alınır? 25 bin TL ödeme başvuru şartları nedir?

Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı'ndan yardım almak, muhtaç olan tüm Türk vatandaşları için mümkün olmaktadır. Bakanlık tarafınca verilen yardımlardan faydalanılabilmesi için ilgili şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Toplumsal devlet olmanın bir sorumluluğu olarak hazırlanan ve devlet tarafınca verilen toplumsal yardım parası ve destekleri birçok vatandaşa destek olmaktadır. Peki 25 Bin TL barınma yardımı nereden ve nasıl alınır. 2020 Barınma Yardımı başvuruları nereden yapılacak sizler için derledik. İl ve ve şubeleri, Ailelerden gelen barınma yardımı destek ödemesi taleplerini topluyor.

Dar gelirli vatandaşlara devletten 25 bin lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza önemli hizmetler sunuyor. Aile, çocuk, eğitim ve engelliler için verilen yardımlar hem nakdi hem de ayni olarak verilmekte olup temel ihtiyaçların karşılanması hedeflenmiştir. Böylece muhtaç olan ailelerin oldukca daha rahat bir halde geçinmeleri ve yaşamaları mümkün hale gelmektedir. Bakanlıktan yapılan açıklamada 25 bin TL'ye kadar barınma yardımı dar gelirli aileler için verilmeye başlandığı belirtildi. 25 bin TL'ye kadar uzanan barınma yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Peki muhtaçlık, besin, yakacak ve barınma yardımı nasıl alınır?

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