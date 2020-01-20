Muhtaçlık, besin, yakacak ve barınma yardım ödemesi nasıl alınır? 25 bin TL ödeme başvuru şartları nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza önemli hizmetler sunuyor. Aile, çocuk, eğitim ve engelliler için verilen yardımlar hem nakdi hem de ayni olarak verilmekte olup temel ihtiyaçların karşılanması hedeflenmiştir. Böylece muhtaç olan ailelerin oldukca daha rahat bir halde geçinmeleri ve yaşamaları mümkün hale gelmektedir. Bakanlıktan yapılan açıklamada 25 bin TL'ye kadar barınma yardımı dar gelirli aileler için verilmeye başlandığı belirtildi. 25 bin TL'ye kadar uzanan barınma yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Peki muhtaçlık, besin, yakacak ve barınma yardımı nasıl alınır?

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