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  • 20.01.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:25

Ziraat, Akbank, , ING, TEB ve bank İndirdi, 32 günlük vadeli mevduat faizi ne oldu? faizleri çakıldı

En yüksek i hangi veriyor? Sorusu şuan da en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında, en yüksek mevduat faizi veren banka değişti. %12,10 oranını koruyarak Fibabank'ın önüne geçti. Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere verilen isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

Bankalarda faizler çakıldı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ne oldu?

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında, en yüksek mevduat faizi veren banka değişti. Burgan Bank %12,10 oranını koruyarak Fibabank'ın önüne geçti. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları düşmüştü. Mevduat yatırımcısını
kara kara düşündüren haberin ardından en yüksek mevduat faiz oranları reel getiride yatırımcısını zarara uğratıyor! Bankaların en yüksek vadeli hesap faiz oranlarını sundukları 32 günlük mevduat faizleri ve hoş geldin faizi kampanyaları bile mevduat yatırımcısını enflasyona karşı koruyamıyor. Bu bağlamda Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, ING, TEB ve Halkbank mevduat faizlerini sayfamızda verdik. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat faizi oranları

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