Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında, en yüksek mevduat faizi veren banka değişti. Burgan Bank %12,10 oranını koruyarak Fibabank'ın önüne geçti. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları düşmüştü. Mevduat yatırımcısını

kara kara düşündüren haberin ardından en yüksek mevduat faiz oranları reel getiride yatırımcısını zarara uğratıyor! Bankaların en yüksek vadeli hesap faiz oranlarını sundukları 32 günlük mevduat faizleri ve hoş geldin faizi kampanyaları bile mevduat yatırımcısını enflasyona karşı koruyamıyor. Bu bağlamda Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, ING, TEB ve Halkbank mevduat faizlerini sayfamızda verdik. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat faizi oranları

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