Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu bağlamda en fazla ilgi gösterilen banka ise Ziraat Bankası oluyor. Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranları sayfamızda yer almaktadır. Bankaların en uygun kredi faiz oranları 2020 yılında anlık değişiyor. Ziraat Bankası kredi faiz indirimi öncülüğünde başlayan faiz indirimini derledik. Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Ziraat Bankası, 180 ay vadeye kadar en fazla 5.000.000 TL konut kredisi imkanı tanıyor.

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