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  • 20.01.2020 09:26
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:26

kredi hesaplama, şartları ve son durum nedir? 20 Ocak , taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları ne oldu?

kredi hesaplama, şartları ve son durum nedir? Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran Ziraat Bankası kredi oranları merak ediliyor. kredisi faiz oranları daha da düşer mi, son durum ne? Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a düşürdü. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.

Ziraat Bankası 19 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu bağlamda en fazla ilgi gösterilen banka ise Ziraat Bankası oluyor. Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranları sayfamızda yer almaktadır. Bankaların en uygun kredi faiz oranları 2020 yılında anlık değişiyor. Ziraat Bankası kredi faiz indirimi öncülüğünde başlayan faiz indirimini derledik. Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Ziraat Bankası, 180 ay vadeye kadar en fazla 5.000.000 TL konut kredisi imkanı tanıyor.
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