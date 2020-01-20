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  • 20.01.2020 13:40
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 13:45

yine rekor tazeledi | 20 Ocak 2020 BIST 100 endeksi

Yaşanan küresel gelişmeler ve kriz ortamının yerini güven ortamına bırakmasının ardından yükseliş hareketine devam eden İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 122.909,90 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa yine rekor tazeledi

İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 122.909,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00'te yüzde 1,07 artışla 122.771,54 puan seviyesinde seyrediyor.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.296,78 puan artarak 122.771,54 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi ise yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,65 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile ticaret oldu.

Güne alıcılı başlayan 'da, olumlu seyreden küresel risk iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 122.909,90 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Öğleden sonra veri akışının sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 127.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

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