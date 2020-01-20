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  • 21.01.2020 10:04
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:04

Şekerbank, Denizbank, Burgan bank, En para, , , ve 21 Ocak 2020 kredi oranları

lerin düşmesiyle lar yılbaşına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına hız verdi. Bir yıl önce aylık yüzde 1.79, altı ay önce 1.40 olan faizler, 0.94'e kadar geriledi. 3 ay ertelemeli kredilerin vadesi ise 5 yıla kadar çıktı. 2020 yılı kredisi kampanyaları birbiri ardına geliyor! Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi faiz indirimlerine özel ve katılım bankalarının da katılmasıyla birlikte 2020 yılı başında çok sayıda banka indirim kampanyalarıyla gündeme geldi. İşte 21 Ocak 2020 Şekerbank, Denizbank, Burgan bank, En para, , , ve kredi faiz oranları...

Güncel banka kredi faiz oranları: En para, HSBC, TEB, ING...

2020 Ocak 2020 bankalar kredi faiz oranlarını indirme yarışına girdi. Şekerbank, Denizbank, Burgan bank, En para, HSBC, TEB, ING ve İş Bankası kredi faiz oranları kamu bankalarından sonra en fazla araştırılanlar arasına girdi. Müşterilerini arttırmak yani genişletmek için peş peşe konut kredisi faiz oranı indirim kampanyaları düzenleyen bankalar, hayallerindeki eve kavuşmak için bankadan kredi çekmeyi planlayan vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Şimdi vatandaşlar yüzde 0.78 faiz oranlı konut kredisi kampanyalarına gözünü dikti. Ocak ayı itibarıyla bankaların konut kredisi kampanyaları devam ediyor.

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