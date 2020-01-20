2020 Ocak 2020 bankalar kredi faiz oranlarını indirme yarışına girdi. Şekerbank, Denizbank, Burgan bank, En para, HSBC, TEB, ING ve İş Bankası kredi faiz oranları kamu bankalarından sonra en fazla araştırılanlar arasına girdi. Müşterilerini arttırmak yani genişletmek için peş peşe konut kredisi faiz oranı indirim kampanyaları düzenleyen bankalar, hayallerindeki eve kavuşmak için bankadan kredi çekmeyi planlayan vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Şimdi vatandaşlar yüzde 0.78 faiz oranlı konut kredisi kampanyalarına gözünü dikti. Ocak ayı itibarıyla bankaların konut kredisi kampanyaları devam ediyor.

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