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  • 17.01.2020 13:09
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 13:11

Merkez sı kararı sonrası banka kredi oranları 0,79 altına düştü mü?

Merkez kararı dün açıklandı. MB 75 baz puan faiz indirimi yaptı. Bu bağlamda , , Vakıfbank, Garanti Bankası ve ING konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları düşecek mi? Diye vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Sıfır konutlarda kamu bankaları 0.79 konut kredisi kampanyası başlatırken özel bankalarda ise en düşük kredi oranı Kuveyt Türk Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranı sıfır ve ikinci el konut kredisi oranı yüzde 0.89 olarak açıklamıştı. İşte 17 Ocak Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING ve TEB bankası güncek kredi faiz oranları detayları takvim.com.tr'de

Banka kredi faiz oranları 0,79 altına düştü mü?

Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrasında banka kredi faiz oranları 0,79 altına düştü mü? Sorusu oldukça revaçta. Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi ürünlerinde uygulanan faiz oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları şu anda sıfır konutlar ve kendi sattıkları taşınmazlar için yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Yine anlaşmalı konut projeleri için de yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi veriliyor. Diğer tüm konut kredisi başvuruları için ise yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırılıyor. Peki, banka kredi faiz oranları düştü mü? İşte 17 Ocak Salı günü bankalardaki son faiz durumu...

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