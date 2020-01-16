İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Bu bağlamda şu günlerde kredi faiz oranları anlık olarak değişmekte. En uygun kredi faiz oranlarında 0.49 oranı görülürken, en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren banka ve hesaplama 2020 bilgileri her geçen gün güncelleniyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB hangi kredi faizi düşük? En uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi, tüm bankaların faiz oranları, faizsiz kredi veren bankalar ve 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.94 en uygun kredi hesaplama sonuçları haberimizde… Detaylar takvim.com.tr'de

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