Merkez Bankası faiz oranını indirmesinden sonra gözler bankalara çevrilmiş durumda. İlk hamle İş Bankası tarafından yapıldı. Bu bağlamda İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Aynı zamanda TEB ve Yap kredi bankaları da faiz oranlarını düşürdü. En uygun kredi veren bankaların hangileri olduğu ve hangi kredi hangi bankada en uygun sorusunun yanıtı ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi için değişiyor. İşte en uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi… 16 Ocak taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranı ne oldu? Detaylar takvim.com.tr'de

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