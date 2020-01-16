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  • 16.01.2020 11:15
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 11:20

16 Ocak taşıt, konut ve oranı ne oldu? Bankalar güncelledi

16 Ocak itibari ile bankaların kredi oranları anlık olarak güncelleniyor. Bu anlamda en uygun kredi faiz oranlarında 0.49 oranı görülürken, en uygun ihtiyaç, taşıt ve veren banka ve hesaplama 2020 bilgileri her geçen gün değişiyor. , , ICBC Bank ve taşıt, konut ve faiz oranı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kredisiyle ilgili bankalar tarafından yapılan art arda açıklamalardan sonra konut en uygun konut kredisini ve faiz oranlarını yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve listelenmeye başlamıştır. İşte en uygun kredi oranları...

16 Ocak taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranı ne oldu?

Merkez Bankası faiz oranını indirmesinden sonra gözler bankalara çevrilmiş durumda. İlk hamle İş Bankası tarafından yapıldı. Bu bağlamda İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Aynı zamanda TEB ve Yap kredi bankaları da faiz oranlarını düşürdü. En uygun kredi veren bankaların hangileri olduğu ve hangi kredi hangi bankada en uygun sorusunun yanıtı ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi için değişiyor. İşte en uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi… 16 Ocak taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranı ne oldu? Detaylar takvim.com.tr'de

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