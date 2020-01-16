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  • 16.01.2020 14:15
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 14:15

: 2020 kararı! kaç oldu? Kredi faizleri çakıldı

Haberi: Ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen PPK toplantısı sonrası gözler Faz kararlarına çevrilmişti, en düşük indirimi 100 baz puan olması bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası () faiz kararını açıkladı. Merkez faizi yüzde 11.25 olarak belirledi. Merkez Bankası yılın son toplantısında yani geçtiğimiz ayda 200 baz puanlık indirim yapmıştı. Yapılan açıklamada "Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir'' denildi.

16 Ocak 2020 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Son Dakika Haberi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez faizi yüzde 11.25 olarak belirledi. Bu bağlamda Merkez Bankası faizi 75 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 11.25'e çekti. Borsa İstanbul BIST100 endeksi dün kırdığı rekorunu bugün de geliştirdi ve 122 bin 289 seviyesini gördü. Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başlarken, Euro/TL 6,56 seviyesinden açıldı. Peki şimdi bankalar kredi faiz oranlarını düşürecek mi? Detaylar haberimizde yer alacak.

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