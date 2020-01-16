Son Dakika Haberi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez faizi yüzde 11.25 olarak belirledi. Bu bağlamda Merkez Bankası faizi 75 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 11.25'e çekti. Borsa İstanbul BIST100 endeksi dün kırdığı rekorunu bugün de geliştirdi ve 122 bin 289 seviyesini gördü. Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başlarken, Euro/TL 6,56 seviyesinden açıldı. Peki şimdi bankalar kredi faiz oranlarını düşürecek mi? Detaylar haberimizde yer alacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ