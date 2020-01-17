En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu her zaman vatandaşların gündeminde. Bu bağlamda 32 günlük mevduat faiz oranları listesini haberimizde derledik. Yapılan son güncellemenin ardından en yüksek faiz veren banka Fibabank oldu. Fibabank vadeli mevduat faizi yüzde 12,50 olarak uygulanmaya başlandı. Mevduat bankalarında açılan hesaplar "mevduat hesabı" ismini alırken katılım bankalarında açılan bu tür hesaplar "özel cari hesap" adını alır. Mevduat hesapları yaygın olarak vadeli ve vadesiz mevduat hesapları diye ikiye ayrılır. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faizleri 2020 güncel listesi şöyledir

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