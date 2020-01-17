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  • 17.01.2020 14:40
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 14:40

kredi haberi: En yüksek faiz veren değişti! Yüzde 12.50 oldu

En yüksek i hangi veriyor? Sorusu şuan da en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. En düşük 32 günlük vadeli mevduat faizi %8,00 olurken, en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %12,50 olarak uygulanıyor. Yapılan son güncellemenin ardından Fibabank oldu. Fibabank vadeli mevduat faizi yüzde 12,50'ye yükseldi. Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere verilen isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır.

En yüksek faiz veren banka değişti! Yüzde 12.50 oldu

En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu her zaman vatandaşların gündeminde. Bu bağlamda 32 günlük mevduat faiz oranları listesini haberimizde derledik. Yapılan son güncellemenin ardından en yüksek faiz veren banka Fibabank oldu. Fibabank vadeli mevduat faizi yüzde 12,50 olarak uygulanmaya başlandı. Mevduat bankalarında açılan hesaplar "mevduat hesabı" ismini alırken katılım bankalarında açılan bu tür hesaplar "özel cari hesap" adını alır. Mevduat hesapları yaygın olarak vadeli ve vadesiz mevduat hesapları diye ikiye ayrılır. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faizleri 2020 güncel listesi şöyledir

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