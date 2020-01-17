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  • 17.01.2020 12:31
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 12:44

Son dakika: açıkladı! ile ilgili yeni gelişme

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi. , "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

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