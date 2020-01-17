Kanal İstanbul ÇED Raporu bugün itibarıyla onaylandı. Açıklama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.
Bakan Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını da açıkladı.
Kanal İstanbul ÇED Raporu bugün itibarıyla onaylandı. Açıklama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.
Bakan Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını da açıkladı.
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