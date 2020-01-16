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  • 17.01.2020 09:08
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 09:08

ayı 0.78 müjdesi kredi i düştü! , Ziraat, , , ve (konut) kredisi faiz oranları...

2020 yılı ile birlikte oldukça fazla sayıda kamu, özel ve katılım sı konut kredisi oranlarında güncelleme yaptı. Yeni kampanyaları vatandaşların kullanımına sunan bankalar, müşterilerine daha uygun oranlarda kredi sağlamaya başladılar. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Kamu bankası olarak bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren , ve faiz indirimi kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sıfır konutlar için verilen konut kredilerinde faiz oranları 0,79 olarak açıklanmıştı.

0.78 müjdesi! 2020 Ocak ayı kredi faizi çakıldı!

2020 Ocak ayı kredi faizi düştü mü? 0.78 müjdesi geldi mi? Bu soruların cevapları haberimizde. Ocak ayı itibariyle bankaların kredi kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda yeni kredi kampanyası sunan bankalar ile devam eden diğer kampanyaları sizler için tek bir haberde derledik. İşte bankaların devam eden konut kredisi kampanyaları ve kredi kullanım detayları. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekmişti. Halkbank, Ziraat Bankası 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING (konut) kredisi faiz oranları... Aynı zamanda Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. Detaylar takvim.com.tr'de

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HaberlerEkonomi Haberleri2020 Ocak ayı 0.78 müjdesi kredi faizi düştü! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING (konut) kredisi faiz oranları...
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