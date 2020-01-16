2020 Ocak ayı kredi faizi düştü mü? 0.78 müjdesi geldi mi? Bu soruların cevapları haberimizde. Ocak ayı itibariyle bankaların kredi kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda yeni kredi kampanyası sunan bankalar ile devam eden diğer kampanyaları sizler için tek bir haberde derledik. İşte bankaların devam eden konut kredisi kampanyaları ve kredi kullanım detayları. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekmişti. Halkbank, Ziraat Bankası 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING (konut) kredisi faiz oranları... Aynı zamanda Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. Detaylar takvim.com.tr'de

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