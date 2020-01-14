Domuz eti skandalında Gurme Gıda'nın isim değiştirdiği ortaya çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan listede özellikle vatandaşa domuz eti yediren firmalar dikkat çekti. O firmalar arasında yer alan Gurme Gıda'nın hangi ürünleri sattığı, üretim yerinin nerede olduğu ve Gurme Gıda'nın sahibi araştırılıyor. İşte Gurme Gıda ile ilgili merak edilenler...

GURME GIDA SAHİBİ KİMDİR?

Gurme Gida San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.

GURME SUCUK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Gurme Gıda'nın fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

GURME GIDA HANGİ ÜRÜNLERİ SATIYOR?

Domuz eti sattığı tespit edilen Gurme isimli firma birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmanın sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor. Toplu tüketim için de dana eti, kuzu eti ve dondurulmuş ürünler de bulunuyor.

Firma hem paket halinde döner satıyor hem de dönerci dükkanları için döner üretiyor.

DOMUZ ETİ ÇIKAN FİRMALAR NELER?

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ Gurme Kangal Fermente Sucuk Domuz Eti Tespiti

China Sun Chinese Restaurant - Şahin ATABAY/ Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi No:4 Fethiye/MUĞLA - But (Dana Eti) Domuz Eti Tespiti

Karanfil Turz. Seyahat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Karanfil Otel) - Ahmet KARANFİL/ Güzelçamlı Mahallesi Atasever Sokak No:6 Kuşadası/AYDIN - Karkas Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Kebapçı Mehmet Usta - Ömer YÜCESOY/ Selçuklu Mahallesi Şehit Erdal Hamamcı Caddesi No:4/D AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

Serkul-2 Restaurant - Çağdaş TİRELİ/ Foça Mahallesi Çalış Plajı No:48 Fethiye/MUĞLA - Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Akşömine - Hakan KARACAK/ Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi Yeni Devlet Hastanesi Karşısı 1818. Sokak No:1/C AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

ADINI BİFET OLARAK DEĞİŞTİRİP DEVAM ETMİŞ!

12 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu firmanın ürünlerinde domuz eti bulunmuş ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. Firma kamuoyuna duyurulan denetim sonuçlarını yalanlamış ve açıklamalarda bulunmuştu. Ancak bu tarihten 13 gün sonra 25 Ekim'de, firmanın, "www.bifet.com.tr" adresini rezerve ettiği ve Gurme Gıda adına tescil ettiği öğrenildi. Firmanın geçen süreçte sucuk, salam gibi et ürünlerinin üretimine devam ettiği ve reyonlarda yerini aldığı görülüyor.