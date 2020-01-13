14 Ocak 2020 tarihi itibari ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Özellikle Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları aratılıyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası kredi faiz oranları en çok araştırılanlar arasına girdi. Ziraat Bankası TOKİ toplumsal Konut Projesi hak sahipleri için en uygun konut kredisi müjdesini duyurdu! TOKİ sosyal Konut hak sahiplerine özel 0.49 faizli konut kredisi müjdesini paylaşan Ziraat Bankası, dar gelirlilere asgari ücretlilere 2020 en uygun konut kredisi veren banka oldu! Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları, müşterilerine en uygun kamu bankası kredi faiz oranlarından yararlanma olanağı tanır.

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