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  • 14.01.2020 09:18
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:18

ları 0,49 ve 0,79 müjdesi! 14 Ocak 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi oranları...

ları 0,49 ve 0,79 müjdesi geldi. Türkiye'nin en büyük kamu sı olan Ziraat Bankası ile ilgili indirim gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası 0.49 faizli en uygun konut kredisi müjdesini dar gelirlilerle paylaştı! 3 – 240 ay vadeli en uygun konut kredisi ürününü sunan Ziraat Bankası, TOKİ Sosyal Konut Projesi için konut kredisi kullanacak dar gelirlilere 0.49 faizli konut kredisi başvurusunu hayata geçirdi. 14 Ocak 2020 itibari ile uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

Ziraat Bankası kredi faiz oranları 0,49 ve 0,79 müjdesi!

14 Ocak 2020 tarihi itibari ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Özellikle Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları aratılıyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası kredi faiz oranları en çok araştırılanlar arasına girdi. Ziraat Bankası TOKİ toplumsal Konut Projesi hak sahipleri için en uygun konut kredisi müjdesini duyurdu! TOKİ sosyal Konut hak sahiplerine özel 0.49 faizli konut kredisi müjdesini paylaşan Ziraat Bankası, dar gelirlilere asgari ücretlilere 2020 en uygun konut kredisi veren banka oldu! Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları, müşterilerine en uygun kamu bankası kredi faiz oranlarından yararlanma olanağı tanır.

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HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Bankası kredi faiz oranları 0,49 ve 0,79 müjdesi! 14 Ocak 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...
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